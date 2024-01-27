(Толмасова Tolmasoff) Надежда Nadezda Nellie Харлампиевна Charlantivna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Толмасова Tolmasoff) Надежда Nadezda Nellie Харлампиевна Charlantivna

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

25.01.1869

Дата смерти

08.11.1958

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Около 1892 г.р.
1895 г.р.
Около 1895 г.р.
Около 1897 г.р.
1901 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1869

Отец: Толмасов Tolmasoff Харлампий Прокофьевич

Мать: Tolmasoff Tanya

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Nazaroff Wm Wm

Отец ребёнка: Nazaroff Назаров William Ivan Eli

in Russia
Рождение ребёнка
25.12.1895

Сын: Nazaroff John William Ivan

Отец ребёнка: Nazaroff Назаров William Ivan Eli

Russia
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Nazaroff ?

Отец ребёнка: Nazaroff Назаров William Ivan Eli

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Nazaroff ?

Отец ребёнка: Nazaroff Назаров William Ivan Eli

in Russia
Рождение ребёнка
13.12.1901

Дочь: Kosareff Jennie Tania William

Отец ребёнка: Nazaroff Назаров William Ivan Eli

Kars, Russia, Ussr
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nazaroff Назаров William Ivan Eli

Смерть
08.11.1958
Kerman, Fresno, California, USA
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