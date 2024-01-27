(Толмасова Tolmasoff) Надежда Nadezda Nellie Харлампиевна Charlantivna
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения25.01.1869
Дата смерти08.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1869
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Nazaroff Wm Wm
Отец ребёнка: Nazaroff Назаров William Ivan Eli
in Russia
Рождение ребёнка
25.12.1895
Сын: Nazaroff John William Ivan
Отец ребёнка: Nazaroff Назаров William Ivan Eli
Russia
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Nazaroff ?
Отец ребёнка: Nazaroff Назаров William Ivan Eli
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Nazaroff ?
Отец ребёнка: Nazaroff Назаров William Ivan Eli
in Russia
Рождение ребёнка
13.12.1901
Дочь: Kosareff Jennie Tania William
Отец ребёнка: Nazaroff Назаров William Ivan Eli
Kars, Russia, Ussr
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.1958
Kerman, Fresno, California, USA