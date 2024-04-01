Кондратов Федор Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратов Герасим Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Петухова (Кондратова) Мария Федорова
Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кондратов Григорий Федоров
Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева
Рождение ребёнка
24.12.1903
Дочь: (Кондратова) Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева
Рождение ребёнка
01.06.1912
Дочь: (Кондратова) Клавдия Федорова
Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева
Рождение ребёнка
26.02.1915
Сын: Кондратов Александр Федоров
Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева
Рождение ребёнка
03.02.1918
Сын: Кондратов Василий Федоров
Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
мать записана как Ефросинья Васильева
Смерть
Неизвестно