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Кондратов Федор Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратов Герасим Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Ефросинья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Петухова (Кондратова) Мария Федорова

Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кондратов Григорий Федоров

Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева

Рождение ребёнка
24.12.1903

Дочь: (Кондратова) Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева

Рождение ребёнка
01.06.1912

Дочь: (Кондратова) Клавдия Федорова

Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева

Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Кондратов Александр Федоров

Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева

Рождение ребёнка
03.02.1918

Сын: Кондратов Василий Федоров

Мать ребёнка: Кондратова Ефросинья Алексеева

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
мать записана как Ефросинья Васильева
Смерть
Неизвестно

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