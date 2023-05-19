Протопопова Анна Исаева
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Глушкова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван Парфентьев
Рождение ребёнка
1747
Сын: Протопопов Нефед Иванович
Отец ребёнка: Протопопов Иван Парфентьев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Протопопов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Протопопов Иван Парфентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно