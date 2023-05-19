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Протопопова Анна Исаева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Глушкова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван Парфентьев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Протопопов Нефед Иванович

Отец ребёнка: Протопопов Иван Парфентьев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Протопопов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Протопопов Иван Парфентьев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Иван Парфентьев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно