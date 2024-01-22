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Нижегородов Александр Матвеевич

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Место рождения

Россия станция Оборона Тамбовская область

Дата рождения

03.09.1915

Дата смерти

27.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1915

Отец: Рязанцев (Нижегородов) Матвей

Мать: Рязанцева (Нижегородова) (Никулина) Евдакия Афтамоновна

Рождение ребёнка
05.08.1947

Дочь: Давыденко (Нижегородова) Нина

Мать ребёнка: (Ларина) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.06.1950

Сын: Нижегородов Юрий

Мать ребёнка: (Ларина) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.05.1961

Дочь: Червякова Марина

Мать ребёнка: (Ларина) Анастасия Фёдоровна

Смерть
27.09.1988

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