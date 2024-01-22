Нижегородов Александр Матвеевич
Место рожденияРоссия станция Оборона Тамбовская область
Дата рождения03.09.1915
Дата смерти27.09.1988
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1915
Рождение ребёнка
05.08.1947
Дочь: Давыденко (Нижегородова) Нина
Мать ребёнка: (Ларина) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.06.1950
Сын: Нижегородов Юрий
Мать ребёнка: (Ларина) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.05.1961
Дочь: Червякова Марина
Мать ребёнка: (Ларина) Анастасия Фёдоровна
Смерть
27.09.1988