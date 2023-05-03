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Меньшиков Максим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1915

Дочь: Ерпелева Мария Максимовна

Мать ребёнка: Меньшикова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Меньшиков Виктор Максимович

Мать ребёнка: Меньшикова Мария Ивановна

Курская, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.11.1928

Дочь: Родионова Антонина Максимовна

Мать ребёнка: Меньшикова Мария Ивановна

Курская, Курский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно