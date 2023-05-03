Меньшиков Максим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1915
Дочь: Ерпелева Мария Максимовна
Мать ребёнка: Меньшикова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Меньшиков Виктор Максимович
Мать ребёнка: Меньшикова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1928
Дочь: Родионова Антонина Максимовна
Мать ребёнка: Меньшикова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно