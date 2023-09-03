Садчикова Анисия Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1852
Дочь: Садчикова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Садчиков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
24.06.1854
Дочь: Садчикова Феврония Дмитриевна
Отец ребёнка: Садчиков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1857
Дочь: Садчикова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Садчиков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Садчикова Домна Дмитриевна
Отец ребёнка: Садчиков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Садчикова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Садчиков Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно