Садчикова Анисия Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садчикова Анисия Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1852

Дочь: Садчикова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Садчиков Дмитрий Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1854

Дочь: Садчикова Феврония Дмитриевна

Отец ребёнка: Садчиков Дмитрий Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.03.1857

Дочь: Садчикова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Садчиков Дмитрий Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Садчикова Домна Дмитриевна

Отец ребёнка: Садчиков Дмитрий Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Садчикова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Садчиков Дмитрий Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садчиков Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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