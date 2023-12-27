Нагибина (Трубицына) Авдотья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Трубицын Макар Петров
Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 61об-62
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, листы 474об-475
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно