Нагибина (Трубицына) Авдотья Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагибина (Трубицына) Авдотья Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1724 г.р.

Мать

1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Трубицын Макар Петров

Мать: Трубицына Акулина Аврамова

Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 61об-62
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, листы 474об-475
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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