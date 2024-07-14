Кононенко Илья Петрович 24.07.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кононенко Илья Петрович

Место рождения

Подгощи, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

24.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кононенко (Отто) Ираида Витальевна

Подгощи, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кононенко) Мария

Мать ребёнка: (Виноградова) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кононенко) София

Мать ребёнка: (Виноградова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Виноградова) Ольга

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