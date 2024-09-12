Зюркалов Апполинарий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зюркалов Семён Ильич
Мать: Зюркалова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюркалова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зюркалова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зюркалова Александра
Смерть
Неизвестно