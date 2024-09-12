Зюркалов Апполинарий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюркалов Апполинарий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зюркалов Семён Ильич

Мать: Зюркалова Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюркалова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зюркалова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зюркалова Александра

Смерть
Неизвестно

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