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Лавров Федор Васильевич

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Место рождения

Сухочево, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Лавров Василий

Мать: не указана

Сухочево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Савченкова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Лаврова Анастасия Прохоровна

Сухочево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лавров Иван Федорович

Мать ребёнка: Лаврова Анастасия Прохоровна

Сухочево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.06.1936

Сын: Лавров Владимир Федорович

Мать ребёнка: Лаврова Анастасия Прохоровна

Сухочево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Апухтина Нина Федоровна

Мать ребёнка: Лаврова Анастасия Прохоровна

Сухочево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
1961
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