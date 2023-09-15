Лавров Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Лавров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Савченкова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Лаврова Анастасия Прохоровна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Лаврова Анастасия Прохоровна
Рождение ребёнка
04.06.1936
Сын: Лавров Владимир Федорович
Мать ребёнка: Лаврова Анастасия Прохоровна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Апухтина Нина Федоровна
Мать ребёнка: Лаврова Анастасия Прохоровна
Смерть
1961