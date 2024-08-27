Ступак Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступак Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ступак Сигклитикия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горох (Ступак) София Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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