Поворина Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поворина Евдокия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 18.02.1811

Дочь: Ажначкина Агафия Климентьевна

Отец ребёнка: Поворин Климент Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 18.06.1813

Дочь: Поворин Пантелеймон Климентьевич

Отец ребёнка: Поворин Климент Илларионович

Рождение ребёнка
02.12.1818

Сын: Ажначкин Даниил Климентьевич

Отец ребёнка: Поворин Климент Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1820

Дочь: Ажначкина Фекла Климентьевна

Отец ребёнка: Поворин Климент Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1823

Сын: Ажначкин Герасим Климентьевич

Отец ребёнка: Поворин Климент Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поворин Климент Илларионович

Смерть
Неизвестно