Поворина Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.02.1811
Дочь: Ажначкина Агафия Климентьевна
Отец ребёнка: Поворин Климент Илларионович
Рождение ребёнка
Около 18.06.1813
Дочь: Поворин Пантелеймон Климентьевич
Отец ребёнка: Поворин Климент Илларионович
Рождение ребёнка
02.12.1818
Сын: Ажначкин Даниил Климентьевич
Отец ребёнка: Поворин Климент Илларионович
Рождение ребёнка
20.09.1820
Дочь: Ажначкина Фекла Климентьевна
Отец ребёнка: Поворин Климент Илларионович
Рождение ребёнка
26.02.1823
Сын: Ажначкин Герасим Климентьевич
Отец ребёнка: Поворин Климент Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно