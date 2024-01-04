Феденев Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1848
Рождение ребёнка
23.12.1880
Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Феденев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
02.06.1888
Дочь: Павла Степановна
Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феденев Григорий Степанович
Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно