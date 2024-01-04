Феденев Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феденев Степан Дмитриевич

Место рождения

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.03.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1848

Отец: Феденев Дмитрий Денисович

Мать: Феденева Мария Семёновна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1880

Сын: Феденев Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Феденев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1888

Дочь: Павла Степановна

Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Феденев Иван Степанович

Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феденев Григорий Степанович

Мать ребёнка: Феденева Мария Антоновна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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