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BEHR Jean Gaspard

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Место рождения

Erching, 57136, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

30.03.1767

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Behr ?

Мать: не указана

Erching, 57136, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
laboureur, maréchal ferrant
Смерть
30.03.1767
Erching, 57136, Moselle, Lorraine, FRANCE
Похороны
01.04.1767
Erching, 57136, Moselle, Lorraine, FRANCE
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