BEHR Jean Gaspard
Место рожденияErching, 57136, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рожденияОколо 1675
Дата смерти30.03.1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Behr ?
Мать: не указана
Erching, 57136, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
laboureur, maréchal ferrant
Смерть
30.03.1767
Erching, 57136, Moselle, Lorraine, FRANCE
Похороны
01.04.1767
Erching, 57136, Moselle, Lorraine, FRANCE