Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

07.11.1890

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кувыркин Федор Иванов

Мать: не указана

Смерть
07.11.1890