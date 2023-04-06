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Татьяна Федорова
Татьяна Федорова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
07.11.1890
Пол
Женский
Отец
Кувыркин Федор Иванов
1862 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Кувыркин Федор Иванов
Мать: не указана
Смерть
07.11.1890
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