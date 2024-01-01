Данько Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1945
Отец: Белов Александр
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
1963
Сын: Данько Алексей
Мать ребёнка: Данько Мария (Марийка)
Рождение ребёнка
03.04.1964
Дочь: Данько Светлана
Мать ребёнка: Данько Мария (Марийка)
Рождение ребёнка
13.10.1973
Сын: Данько Николай
Мать ребёнка: Данько Мария (Марийка)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данько Мария (Марийка)
Смерть
Неизвестно