Данько Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данько Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1945

Отец: Белов Александр

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
1963

Сын: Данько Алексей

Мать ребёнка: Данько Мария (Марийка)

Рождение ребёнка
03.04.1964

Дочь: Данько Светлана

Мать ребёнка: Данько Мария (Марийка)

Рождение ребёнка
13.10.1973

Сын: Данько Николай

Мать ребёнка: Данько Мария (Марийка)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данько Мария (Марийка)

Смерть
Неизвестно
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