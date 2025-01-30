Поспелова (Юринская) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Черепанова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Поспелов Николай Николаевич
Смерть
После 1960