Поспелова (Юринская) Мария Афанасьевна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поспелова (Юринская) Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Юринский Афанасий Степанович

Мать: Юринская (Мангирова) Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Черепанова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Поспелов Николай Николаевич

Смерть
После 1960

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