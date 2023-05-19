Кулакова Миногина (Кувшинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулакова Миногина (Кувшинова) Анна

Кулакова Миногина (Кувшинова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кувшиновъ Григорій

Мать: Кувшинова ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.05.1846

Муж: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1847

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1849

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.08.1851

Муж: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1853

Сын: Миногинъ Родіонъ

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1854

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1856

Сын: Миногинъ Андрей

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1858

Сын: Миногинъ Гаврила

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1860

Сын: Миногинъ Германъ

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1863

Сын: Миногинъ Григорій

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1864

Дочь: Миногина Александра

Отец ребёнка: Миногинъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан