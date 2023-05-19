Кулакова Миногина (Кувшинова) Анна
Место рождения
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кувшиновъ Григорій
Мать: Кувшинова ?
Бракосочетание
19.05.1846
Муж: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
23.05.1847
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.04.1849
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Кулаковъ Федоръ
Бракосочетание
22.08.1851
Муж: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
09.04.1853
Сын: Миногинъ Родіонъ
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
12.09.1854
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
16.08.1856
Сын: Миногинъ Андрей
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
12.07.1858
Сын: Миногинъ Гаврила
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
10.05.1860
Сын: Миногинъ Германъ
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
11.01.1863
Сын: Миногинъ Григорій
Отец ребёнка: Миногинъ Данила
Рождение ребёнка
21.04.1864
Дочь: Миногина Александра
Отец ребёнка: Миногинъ Данила