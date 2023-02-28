Куранов Андрей Константинович
Место рождения
Дата рождения24.11.1824 ст.
Дата смерти27.11.1826 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1824 ст.
Отец: служащий казак Константин Васильевич Куранов Восприемник: казак Андрей Иванович Аристов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 678 номер 138
Смерть
27.11.1826 ст.
умер от оспы в возрасте 4 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 22 номер 63