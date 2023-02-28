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Куранов Андрей Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.11.1824 ст.

Дата смерти

27.11.1826 ст.

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1824 ст.

Отец: Куранов Константин Васильевич

Мать: Куранова Марфа Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Константин Васильевич Куранов Восприемник: казак Андрей Иванович Аристов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 678 номер 138
Смерть
27.11.1826 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер от оспы в возрасте 4 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 22 номер 63
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