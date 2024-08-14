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Ванюрхин Флор Михаилов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.08.1896 ст.

Дата смерти

07.09.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1896 ст.

Отец: Ванюрхин Михаил Зотов

Мать: Ванюрхина (Спирчина) Мария Абрамовна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов и законная жена Мария Авраамова,оба православные
Крещение
18.08.1896 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Николай Павлов и той же деревни крестьянская жена Вера Авраамова
Смерть
07.09.1896 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки Михаила Зотова сын Фрол (1 мес.).

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