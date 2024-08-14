Ванюрхин Флор Михаилов
Место рождения
Дата рождения16.08.1896 ст.
Дата смерти07.09.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1896 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов и законная жена Мария Авраамова,оба православные
Крещение
18.08.1896 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Николай Павлов и той же деревни крестьянская жена Вера Авраамова
Смерть
07.09.1896 ст.
от младенческой Деревни Нератовки Михаила Зотова сын Фрол (1 мес.).