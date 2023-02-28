Кондюрин Меркурий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Кондюрин Михаил Иосифович
Мать: Кондюрина 1-я Кондюрина
Рождение ребёнка
?.04.1762
Дочь: Мария Меркурьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно