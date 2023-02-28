Кондюрин Меркурий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрин Меркурий Михайлович

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кондюрин Михаил Иосифович

Мать: Кондюрина 1-я Кондюрина

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.04.1762

Дочь: Мария Меркурьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Агафия Ивановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Агафия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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