Орлова Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1852
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1854
Дочь: Орлова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1854
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1858
Дочь: Орлова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно