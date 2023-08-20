Орлова Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1852

Сын: Орлов Макар Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.12.1854

Дочь: Орлова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.12.1854

Сын: Орлов Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1858

Дочь: Орлова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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