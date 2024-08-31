Садчикова Матрона Герасимова
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Садчиков Андрей Кирилов
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Садчиков Андрей Кирилов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Садчикова Ольга Андреева
Отец ребёнка: Садчиков Андрей Кирилов
Смерть
Неизвестно