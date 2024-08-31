Садчикова Матрона Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садчикова Матрона Герасимова

Место рождения

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садчиков Андрей Кирилов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Садчиков Павел Андреев

Отец ребёнка: Садчиков Андрей Кирилов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Садчиков Иван Андреев

Отец ребёнка: Садчиков Андрей Кирилов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Садчикова Ольга Андреева

Отец ребёнка: Садчиков Андрей Кирилов

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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