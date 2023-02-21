(Павлюченкова) Вера Иванова
Место рожденияд. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения12.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1912
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
13.09.1912
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно