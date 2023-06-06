Махмутова (Махмутова) Рахима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Батыршина Разыя
Отец ребёнка: Сэетов Батырша
Рождение ребёнка
1761
Сын: Батыршин Бакир
Отец ребёнка: Сэетов Батырша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сэетов Батырша
Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
Неизвестно