Махмутова (Махмутова) Рахима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахмутова (Махмутова) Рахима

Махмутова (Махмутова) Рахима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Батыршина Разыя

Отец ребёнка: Сэетов Батырша

Рождение ребёнка
1761

Сын: Батыршин Бакир

Отец ребёнка: Сэетов Батырша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сэетов Батырша

Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
Неизвестно