Никитина Клавдия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1904
Дата смертиОколо 1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1904
Рождение ребёнка
23.01.1924
Сын: Никитин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Никитин Петр Константинович
Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич
Рождение ребёнка
13.08.1928
Сын: Никитин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич
Рождение ребёнка
06.04.1934
Рождение ребёнка
06.02.1940
Рождение ребёнка
28.05.1942
Сын: Никитин Александр Константинович
Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыртина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муратова Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1981