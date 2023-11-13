Никитина Клавдия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Клавдия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1904

Дата смерти

Около 1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1904

Отец: Стрюков Герасим Моисеевич

Мать: Стрюкова Хрестинья Фаддеевна

Рождение ребёнка
23.01.1924

Сын: Никитин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич

Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Никитин Петр Константинович

Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич

Рождение ребёнка
13.08.1928

Сын: Никитин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич

Рождение ребёнка
06.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич

Рождение ребёнка
06.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич

Рождение ребёнка
28.05.1942

Сын: Никитин Александр Константинович

Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыртина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муратова Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Константин Севатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Константин Севатьевич

Смерть
Около 1981
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