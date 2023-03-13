Андреяновъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Андреяновъ Агаѳонъ
Мать: Андреянова Агаѳія
Бракосочетание
19.02.1869
Жена: Андреянова Матрена
Рождение ребёнка
01.10.1876
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Андреянова Матрена
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Андреянова Алеѯандра
Мать ребёнка: Андреянова Матрена