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Андреяновъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Андреяновъ Агаѳонъ

Мать: Андреянова Агаѳія

Бракосочетание
19.02.1869

Жена: Андреянова Матрена

Рождение ребёнка
01.10.1876

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Андреянова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Андреянова Алеѯандра

Мать ребёнка: Андреянова Матрена