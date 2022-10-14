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Фатахов Мирон Антонович
Фатахов Мирон Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.2022
Пол
Мужской
Отец
Фатахов Антон Игоревич
1992 г.р.
Мать
Фатахова (Стенина) Екатерина Алексеевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2022
Отец:
Фатахов Антон Игоревич
Мать:
Фатахова Екатерина Алексеевна
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