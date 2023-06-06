Петров Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Григорий
Мать: Петрова Александра
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Никонова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Петрова Полина Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Полина Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Полина Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Полина Марковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942