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Петров Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Григорий

Мать: Петрова Александра

Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Никонова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Петрова Полина Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Борис Федорович

Мать ребёнка: Петрова Полина Марковна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Полина Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Полина Марковна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния