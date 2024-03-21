Сенченко Евфимий Трофимович
Место рождения
Дата рождения15.10.1805 ст.
Дата смерти10.11.1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1805 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 15.10.1805, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=580
Упоминание
1806 ст.
Исповедная ведомость, двор 129 [ГАЧО 679.1.503] https://www.familysearch.org/search/film/007778815?i=290
Упоминание
1811 ст.
Исповедная ведомость, двор 104 [ГАЧО 679.1.446] https://www.familysearch.org/search/film/007779756?i=608
Упоминание
1813 ст.
Исповедная ведомость, двор 104 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=843
Упоминание
1818 ст.
Исповедная ведомость, двор 110 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=334
Смерть
10.11.1827 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 58 от 10.11.1827, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=889