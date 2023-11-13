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Заварзин Трофим Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1889

Дата смерти

17.01.1893

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1889

Отец: Заварзин Маркел Фёдорович

Мать: ?

Смерть
17.01.1893
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