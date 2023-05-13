Соколова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1901

Дата смерти

30.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1924

Дочь: Белякова Анна Петровна

Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.02.1929

Дочь: Белякова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.05.1934

Сын: Беляков Юрий Петрович

Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.10.1936

Дочь: Белякова Римма Петровна

Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
07.08.1941

Дочь: Белякова Вера Петровна

Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Александр Петрович

Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Петр Петрович

Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич

Смерть
30.01.1992