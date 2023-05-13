Соколова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1901
Дата смерти30.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1924
Дочь: Белякова Анна Петровна
Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.02.1929
Дочь: Белякова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.05.1934
Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.10.1936
Дочь: Белякова Римма Петровна
Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.08.1941
Дочь: Белякова Вера Петровна
Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Александр Петрович
Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляков Петр Тимофеевич
Смерть
30.01.1992