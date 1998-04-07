Хоботова (Белякова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения23.08.1924
Дата смерти07.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1924
Отец: Беляков Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.09.1953
Сын: Хоботов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Хоботов Михаил Ильич
Рождение ребёнка
27.06.1957
Дочь: Хоботова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Хоботов Михаил Ильич
Смерть
07.04.1998
Ковров, город Ковров, Владимирская область