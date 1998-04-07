Хоботова (Белякова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоботова (Белякова) Анна Петровна

Место рождения

Великово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.08.1924

Дата смерти

07.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1924

Отец: Беляков Петр Тимофеевич

Мать: Соколова Надежда Ивановна

Великово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.09.1953

Сын: Хоботов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Хоботов Михаил Ильич

Рождение ребёнка
27.06.1957

Дочь: Хоботова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Хоботов Михаил Ильич

Смерть
07.04.1998
Ковров, город Ковров, Владимирская область

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