Нагибин Евлампий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагибин Евлампий Петрович

Нагибин Евлампий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нагибин Петр Филиппович

Мать: Нагибина Ульяна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Нагибина Ульяна Евлампиевна

Мать ребёнка: Нагибина Стефанида Петровна

Рождение ребёнка
03.11.1903

Дочь: Нагибина Александра Евлампиевна

Мать ребёнка: Нагибина Стефанида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагибина Стефанида Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close