Нагибин Евлампий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нагибин Петр Филиппович
Мать: Нагибина Ульяна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Нагибина Ульяна Евлампиевна
Мать ребёнка: Нагибина Стефанида Петровна
Рождение ребёнка
03.11.1903
Дочь: Нагибина Александра Евлампиевна
Мать ребёнка: Нагибина Стефанида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно