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Шпаков Василий Николаевич
Шпаков Василий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2011
Пол
Мужской
Отец
Шпаков Николай Юрьевич
1974 г.р.
Мать
Шпакова Елена Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2011
Отец:
Шпаков Николай Юрьевич
Мать:
Шпакова Елена Александровна
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