Шпаков Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпаков Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2011

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2011

Отец: Шпаков Николай Юрьевич

Мать: Шпакова Елена Александровна

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