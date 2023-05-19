Гладышева (Медведева) Матрона Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Медведева) Матрона Сергеевна

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
27.08.1910

Муж: Гладышев Михаил Родионович

Рождение ребёнка
04.09.1915

Дочь: Гладышева Анна

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Родионович

Рождение ребёнка
20.09.1916

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гладышев Михаил Родионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно