Гладышева (Медведева) Матрона Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.08.1910
Рождение ребёнка
04.09.1915
Дочь: Гладышева Анна
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Родионович
Рождение ребёнка
20.09.1916
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гладышев Михаил Родионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно