Мясоед (Грицун) Сидор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Грицун Прокопий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грицун Марина Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно