Мясоед (Грицун) Сидор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясоед (Грицун) Сидор Васильевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Грицун Яков Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Грицун Прокопий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грицун Марина Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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