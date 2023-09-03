Ежов Ион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежов Ион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1941

Сын: Ежов Федор Ионович

Мать ребёнка: Ежова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ежов Николай Ионович

Мать ребёнка: Ежова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ежов Александр Ионович

Мать ребёнка: Ежова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ежов Иван Ионович

Мать ребёнка: Ежова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ежова Елена Ионовна

Мать ребёнка: Ежова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ежова Софья Ионовна

Мать ребёнка: Ежова Анна

Смерть
Неизвестно
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