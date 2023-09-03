Ежов Ион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1941
Сын: Ежов Федор Ионович
Мать ребёнка: Ежова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ежов Николай Ионович
Мать ребёнка: Ежова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ежова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ежов Иван Ионович
Мать ребёнка: Ежова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ежова Елена Ионовна
Мать ребёнка: Ежова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ежова Софья Ионовна
Мать ребёнка: Ежова Анна
Смерть
Неизвестно