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Заяц Маргарита Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1933

Дата смерти

06.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1933

Отец: Заяц Антон

Мать: Заяц Елена

Рождение ребёнка
25.12.1969

Дочь: Ковалевкая Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Красько Василий Павлович

Рождение ребёнка
25.07.1972

Сын: Красько Николай Васильевич

Отец ребёнка: Красько Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красько Василий Васильевич

Отец ребёнка: Красько Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мяделец Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Красько Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Красько Василий Павлович

Смерть
06.09.2007
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