Заяц Маргарита Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1933
Дата смерти06.09.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1933
Отец: Заяц Антон
Мать: Заяц Елена
Рождение ребёнка
25.12.1969
Дочь: Ковалевкая Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Красько Василий Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1972
Сын: Красько Николай Васильевич
Отец ребёнка: Красько Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красько Василий Васильевич
Отец ребёнка: Красько Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мяделец Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Красько Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Красько Василий Павлович
Смерть
06.09.2007