Обухова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Обухов Федор Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Обухов Иван Федоров
Отец ребёнка: Обухов Федор Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1707
Отец ребёнка: Обухов Федор Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Обухов Федор Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Ховронья Федорова
Отец ребёнка: Обухов Федор Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обухов Федор Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710