Обухова Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Обухов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Обухов Федор Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Обухов Иван Федоров

Отец ребёнка: Обухов Федор Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Обухов Кондратий Федоров

Отец ребёнка: Обухов Федор Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Авдотья Федорова

Отец ребёнка: Обухов Федор Матвеев

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Ховронья Федорова

Отец ребёнка: Обухов Федор Матвеев

Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Федор Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Былевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710