Шерстнева (Ляпкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Ляпкина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ляпкинъ Якимъ

Мать: Ляпкина Акулина

Бракосочетание
14.06.1844

Муж: Шерстневъ Григорій

Рождение ребёнка
12.03.1845

Сын: Шерстневъ Алексей

Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1846

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1848

Сын: Шерстневъ Виссаріонъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1850

Сын: Шерстневъ Яковъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1851

Сын: Шерстневъ Андрей

Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1855

Сын: Шерстневъ Николай

Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1856

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1860

Дочь: Мамыкина Марья

Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан