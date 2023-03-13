Шерстнева (Ляпкина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ляпкинъ Якимъ
Мать: Ляпкина Акулина
Бракосочетание
14.06.1844
Муж: Шерстневъ Григорій
Рождение ребёнка
12.03.1845
Сын: Шерстневъ Алексей
Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій
Рождение ребёнка
02.02.1846
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій
Рождение ребёнка
05.06.1848
Сын: Шерстневъ Виссаріонъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій
Рождение ребёнка
07.10.1850
Сын: Шерстневъ Яковъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій
Рождение ребёнка
11.10.1851
Сын: Шерстневъ Андрей
Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій
Рождение ребёнка
07.05.1855
Сын: Шерстневъ Николай
Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій
Рождение ребёнка
12.04.1856
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій
Рождение ребёнка
22.03.1860
Дочь: Мамыкина Марья
Отец ребёнка: Шерстневъ Григорій