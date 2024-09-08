Храмова (Романовскова) Зиновия Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамова (Романовскова) Зиновия Евфимовна

Храмова (Романовскова) Зиновия Евфимовна

Место рождения

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
05.11.1890 ст.

Муж: Храмов Кузьма Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.11.1891 ст.

Сын: Храмов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.

Сын: Храмов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович

Рождение ребёнка
11.08.1895 ст.

Сын: Храмов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.02.1899 ст.

Сын: Храмов Мелентий Кузьмич

Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович

Рождение ребёнка
16.04.1901 ст.

Сын: Храмов Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович

Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.

Сын: Храмов Кузьма Кузьмич

Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.06.1908 ст.

Сын: Храмов Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.