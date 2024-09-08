Храмова (Романовскова) Зиновия Евфимовна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1890 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1891 ст.
Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.
Сын: Храмов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
11.08.1895 ст.
Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
10.02.1899 ст.
Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
16.04.1901 ст.
Сын: Храмов Семен Кузьмич
Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.
Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович
Рождение ребёнка
27.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Храмов Кузьма Антонович
Смерть
Неизвестно