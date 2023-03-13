Жукова Агриппина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Агриппина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Жуковъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Жуковъ Константинъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Жуковъ Евстафий

Отец ребёнка: Жуковъ Константинъ

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шмакова Домна

Отец ребёнка: Жуковъ Константинъ

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Жуковъ Константинъ

Рождение ребёнка
1773

Сын: Жуковъ Терентий

Отец ребёнка: Жуковъ Константинъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуковъ Константинъ