Наталья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1867
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1867г.,лист-322,зап-24.
Рождение ребёнка
13.03.1868
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
02.05.1870
Дочь: Пелагей Ивановна
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
10.05.1873
Сын: Лукьяненко Федор Иванович
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Лукьяненко Василий Иванович
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Гриценко Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
01.08.1894
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лукьяненко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович
Смерть
Неизвестно