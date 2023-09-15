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Наталья Ильинична

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
05.02.1867

Муж: Лукьяненко Иван Трофимович

Казачье, Сумська область
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48,м/к-1867г.,лист-322,зап-24.
Рождение ребёнка
13.03.1868

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
02.05.1870

Дочь: Пелагей Ивановна

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
10.05.1873

Сын: Лукьяненко Федор Иванович

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Лукьяненко Василий Иванович

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Гриценко Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
01.08.1894

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лукьяненко Иван Иванович

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лукьяненко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лукьяненко Иван Трофимович

Казачье, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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