Лукьяненко Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Лукьяненко Иван Трофимович
Мать: Наталья Ильинична
Рождение ребёнка
29.03.1894
Сын: Лукьяненко Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
08.10.1920
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно