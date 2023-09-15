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Лукьяненко Василий Иванович

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Лукьяненко Иван Трофимович

Мать: Наталья Ильинична

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
29.03.1894

Сын: Лукьяненко Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Домна Григорьевна

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
08.10.1920

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Федоровна

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьяненко Домна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьяненко Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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