Морозов Федор Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1772
Дата смертиПосле 1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1772
Отец: Морозов Тимофей Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Платонова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Платонова
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Платонова
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Морозов Иван Федоров
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1799