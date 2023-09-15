Морозов Федор Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Федор Тимофеев

Место рождения

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1772

Дата смерти

После 1799

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1772

Отец: Морозов Тимофей Тимофеев

Мать: не указана

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Морозов Еремей Федоров

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Платонова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Морозов Маркел Федоров

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Платонова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Морозов Захар Федоров

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Платонова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Морозов Иван Федоров

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Платонова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Евдокия Платонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1799
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