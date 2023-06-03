Бросалина Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бросалина Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Бросалина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Брасаленков Иван Деевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Бросалина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Брасаленков Иван Деевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брасаленков Иван Деевич

Смерть
Неизвестно