Напыльников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНапыльников Николай Иванович

Напыльников Николай Иванович

Место рождения

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.03.1929

Дата смерти

09.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929

Отец: Напыльников Иван Николаевич

Мать: Напыльникова Парасковья Ивановна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Напыльникова Анастасия Ивановна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.11.1954

Сын: Напыльников Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Напыльникова Анастасия Ивановна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.02.1956

Дочь: Краскова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Напыльникова Анастасия Ивановна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.10.1957

Дочь: Неелова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Напыльникова Анастасия Ивановна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Напыльникова Анастасия Ивановна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Напыльникова Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.12.1999
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close