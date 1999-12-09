Напыльников Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения20.03.1929
Дата смерти09.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929
Рождение ребёнка
11.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Напыльникова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1954
Сын: Напыльников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Напыльникова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1956
Дочь: Краскова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Напыльникова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1957
Дочь: Неелова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Напыльникова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Напыльникова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.12.1999