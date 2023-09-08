von Baggehufwudt Berend Georg
Место рожденияRakkamois
Дата рождения07.06.1763
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1763
Rakkamois
Рождение ребёнка
04.04.1791
Сын: Von Baggehufwudt Gustav Johann Reinhold
Мать ребёнка: Von Baggehufwudt Karoline Friederike
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
02.10.1793
Сын: Von Baggehufwudt Bernhard (Berend) Georg
Мать ребёнка: Von Baggehufwudt Karoline Friederike
Nömmküll
Работа или профессия
Неизвестно
a. Nömmküll
Похороны
03.05.1793
Nömmküll
Смерть
1793