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von Baggehufwudt Berend Georg

Место рождения

Rakkamois

Дата рождения

07.06.1763

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1763

Отец: Von Baggehufwudt Jakob Johann

Мать: Von Baggehufwudt Helena Dorothea

Rakkamois
Рождение ребёнка
04.04.1791

Сын: Von Baggehufwudt Gustav Johann Reinhold

Мать ребёнка: Von Baggehufwudt Karoline Friederike

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
02.10.1793

Сын: Von Baggehufwudt Bernhard (Berend) Georg

Мать ребёнка: Von Baggehufwudt Karoline Friederike

Nömmküll
Работа или профессия
Неизвестно
a. Nömmküll
Похороны
03.05.1793
Nömmküll
Смерть
1793
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