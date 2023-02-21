Арина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Антон Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1818

Дочь: Матрена Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1823

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Захаров Феофан Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ефим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Спиридон Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Захаров

Смерть
Неизвестно
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