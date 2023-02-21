Арина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Антон Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Захаров
Рождение ребёнка
07.11.1818
Дочь: Матрена Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Захаров
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Захаров
Рождение ребёнка
10.01.1823
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Захаров
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Сергей Захаров
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ефим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Захаров
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дмитрий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Захаров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Спиридон Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Захаров
Смерть
Неизвестно